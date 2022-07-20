Договір з Wanda Group завершився. Інвестиційна компанія останні 5 років володіла правом на назву стадіону Атлетіко – Ванда Метрополітано. Китайці сумарно заплатили за це 50 млн євро.

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Тепер мадридці домовилися з Civitas Pacensis, яка спеціалізується на нерухомості. Контракт розрахований на 10 років, повідомляє AS. Атлетіко буде заробляти все ті ж 10 млн євро на сезон. Арена буде називатися Civitas Метрополітано.

В рамках угоди також передбачено, що Civitas Pacensis буде допомагати Атлетіко з будівельними проектами на території поблизу стадіону.