По информации The Times, Атлетико серьезно настроен подписать Криштиану Роналду. "Матрацники" уже подготовили план, как оформить переход, избежав проблем с регистрацией нападающего.

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Чтобы заявить португальца, мадридцам сначала придётся снизить расходы на зарплату. Клуб попытается сделать это за счёт продажи Гризманна – утверждают, что футболист сборной Франции уже был предложен разным командам. В частности, предложение получил ПСЖ, однако парижский клуб отказался от Антуана.

Напомним, что Гризманн выступает за Атлетико на правах аренды из Барселоны. Соглашение с каталонцами предусматривает обязательный выкуп 31-летнего форварда, если он проведёт определённое количество матчей.

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