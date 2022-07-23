Днями 37-річний португалець телефонував Флорентіно Пересу з ідеєю повернути його в Реал, стверджує El Nacional.

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Відповідь президента мадридців була категоричною – історія з Роналду давно завершена, і клуб навіть не буде боротися за нього цього літа. Такий вердикт неабияк зачепив его нападника. Він відразу наказав агенту Жорже Мендешу активніше шукати інші варіанти і не гребувати Атлетіко чи Барсою, хоча такий перехід знищить репутацію Кріша в очах фанатів Реала.

Барселона вже домовилася з Лєвандовскі, тому також відкинула дзвінок Мендеша. Атлетіко проявив інтерес до ветерана, проте "матрацникам" спочатку потрібно розчистити місце для велетенської зарплатні Роналду.

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