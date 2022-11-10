Атлетіко може наважитись на звільнення Сімеоне після ганебних результатів – є два топ-кандидати на заміну
Ера Дієго Сімеоне на чолі мадридського гранда доволі близька до завершення. Особливо на фоні останніх виступів команди.
Аргентинець уже майже 11 років очолює "матрацників". Схоже, його тренерська кар'єра у цьому клубі може скоро завершитись, адже керівництво почало думати про звільнення, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Атлетіко змушений продавати гравців через виліт з Ліги чемпіонів
Вочевидь, причиною є результати Атлетіко. Команда вже 5 поспіль матчів у всіх турнірах не може перемогти, також вона вилетіла з Ліги чемпіонів, залишившись без євровесни. Відставка може відбутись найближчими тижнями. На місце Ель Чоло претендентами є Луїс Енріке, який покине збірну Іспанії після ЧС-2022, та безробітній Маурісіо Почеттіно.
Наразі підопічні Дієго Сімеоне йдуть шостими у турнірній таблиці, відстаючи від першої Барселони на 13 залікових балів.
Атлетіко не виграв у 5-му матчі поспіль, Вільяреал вперше переміг при Сетьєні, Севілья вдев'ятьох поступилася Сосьєдаду