Ера Дієго Сімеоне на чолі мадридського гранда доволі близька до завершення. Особливо на фоні останніх виступів команди.

Аргентинець уже майже 11 років очолює "матрацників". Схоже, його тренерська кар'єра у цьому клубі може скоро завершитись, адже керівництво почало думати про звільнення, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Атлетіко змушений продавати гравців через виліт з Ліги чемпіонів

Вочевидь, причиною є результати Атлетіко. Команда вже 5 поспіль матчів у всіх турнірах не може перемогти, також вона вилетіла з Ліги чемпіонів, залишившись без євровесни. Відставка може відбутись найближчими тижнями. На місце Ель Чоло претендентами є Луїс Енріке, який покине збірну Іспанії після ЧС-2022, та безробітній Маурісіо Почеттіно.

Наразі підопічні Дієго Сімеоне йдуть шостими у турнірній таблиці, відстаючи від першої Барселони на 13 залікових балів.

Атлетіко не виграв у 5-му матчі поспіль, Вільяреал вперше переміг при Сетьєні, Севілья вдев'ятьох поступилася Сосьєдаду