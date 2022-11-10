Эра Диего Симеоне во главе мадридского гранда довольно близка к завершению. Особенно на фоне последних выступлений команды.

Аргентинец уже почти 11 лет возглавляет "матрасников". Похоже, его тренерская карьера в этом клубе может скоро завершиться, ведь руководство начало думать об увольнении, сообщает журналист Николо Скира.

Атлетико вынужден продавать игроков из-за вылета из Лиги чемпионов

Очевидно, что причиной являются результаты Атлетико. Команда уже 5 матчей во всех турнирах не может победить, также она вылетела из Лиги чемпионов, оставшись без евровесны. Отставка может состояться в ближайшие недели. На место Эль Чоло претендентами являются Луис Энрике, который покинет сборную Испании после ЧМ-2022, и безработный Маурисио Почеттино.

Подопечные Диего Симеоне идут шестыми в турнирной таблице, отставая от первой Барселоны на 13 зачетных баллов.