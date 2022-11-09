В рамках програми дня у 14-му турі Ла Лізі було проведено два матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 14-й тур

Севілья – Реал Сосьєдад – 1:2

Голи: Мір, 44 – Сьорлот, 20, Мендес, 44

Вилучення: Ракітіч, 28, Ньязну, 34 (Севілья)

Альмерія – Хетафе – 1:0

Гол: Баптістао, 26

Еспаньйол – Вільяреал – 0:0 (перший тайм)

Мальорка – Атлетіко – початок о 22:30

Севілья у поєдинку проти Реал Сосьєдада намагалася здобути першу домашню перемогу в сезоні. Андалусійці в принципі виграли лише два матчі у Ла Лізі, тримаючись у зоні вильоту. В таких умовах підопічних Хорхе Сампаолі налаштувались на максимум – і це завершилось дуже погано.

Вже на 20-й хвилині "рохібланкос" пропустили гол, а в наступні 14 команда ще й залишилась вдев'ятьох. Червоні картки отримали Ракітіч і Ньянзу, які грубо сфолили проти Браїса Мендеса. Двох вилучень у першому таймі Севілья у цьому столітті ще не бачила. На 36-й хвилині Браїс ще й другий гол у ворота Севільї забив. 0:2.

Попри це, господарі змогли відквитати один гол зусиллями Міра (Рафа замкнув шикарний крос від Теллеса). Другий тайм взагалі пройшов на рівних, однак зачепитись за очки нервіонцям не судилося. Сосьєдад втримав перемогу й піднявся на третю позицію.

В паралельній зустрічі Альмерія здобула мінімальну перемогу над Хетафе. Єдиний гол у зустрічі на 26-й хвилині провів Лео Баптістао.

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