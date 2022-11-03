Мадридському Атлетіко потрібно якось покрити збитки у розмірі щонайменше 20 мільйонів євро.

Атлетіко після вильоту з Ліги чемпіонів потрібно покрити збитки, оскільки клуб не дорахувався щонайменше 20 мільйонів євро, які заробив би у разі виходу у плей-офф турніру. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Без єврокубків кількість матчів у календарі Атлетіко скоротилася. Це означає, що у резервістів залишилося менше можливостей виявити себе. Мадридському клубу нічого не залишається, окрім як планувати продаж деяких гравців.

Cadena SER повідомляє, що Атлетіко готовий продати Жоау Феліша, Родріго де Пауля, Тома Лемара та Янніка Карраско.

Нагадаємо, що влітку президент клубу Енріке Сересо стверджував, що Атлетіко має продати гравців на суму щонайменше 40 мільйонів євро, щоб компенсувати збитки.

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