Кубок Іспанії: Севілья і Вільяреал йдуть далі, шоу на Ібіці та виліт представників Прімери
Відбулося кілька поєдинків 1/32 фіналу Копа дель Рей 2020/21. Деякі представники Прімери не змогли подолати цю стадію турніру, припинивши боротьбу за трофей.
Кубок Іспанії, 1/32 фіналу
Ібіца – Сельта – 5:2
Голи: Кастель, 12, 27, Матео Перес, 28, Моліна, 61 (пен), Родадо, 90+3 – Міна, 78, Холсгроув, 87
Нереалізований пенальті: Міна, 90+1
Кордоба – Хетафе – 1:0
Гол: Ледесма, 6
Лінарес – Севілья – 0:2
Голи: Оскар Родрігес, 45+1, Лара, 47 (авт)
Самора – Вільяреал – 1:4
Голи: Рамос, 45+2 – Бакка, 31, Сантос, 43, Ніньйо, 73, Раба, 88
Севілья з Вільяреалом не відчули серйозних проблем проти значно слабших опонентів, здобувши переконливі перемоги. Нервіонці пройшли Лінарес, а "жовта сумбарина" залишила за бортом турніру Самору.
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А от Хетафе та Сельта вилетіли від суперників, що грають у Сегунді B (третій дивізіон Іспанії). На шляху мадридців стала Кордоба, яка завдяки швидкому голу Ледесми пройшла далі. Сельта ж зазнала справжньої ганьби на Ібіці. Господарі влаштували галісійцям феєричний розгром – 5:2.
Зауважимо, Реал і Барселона розпочнуть боротьбу в турнірі лише в 1/16 фіналу.
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