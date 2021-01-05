Відбулося кілька поєдинків 1/32 фіналу Копа дель Рей 2020/21. Деякі представники Прімери не змогли подолати цю стадію турніру, припинивши боротьбу за трофей.

Кубок Іспанії, 1/32 фіналу

Ібіца – Сельта – 5:2

Голи: Кастель, 12, 27, Матео Перес, 28, Моліна, 61 (пен), Родадо, 90+3 – Міна, 78, Холсгроув, 87

Нереалізований пенальті: Міна, 90+1

Кордоба – Хетафе – 1:0

Гол: Ледесма, 6

Лінарес – Севілья – 0:2

Голи: Оскар Родрігес, 45+1, Лара, 47 (авт)

Самора – Вільяреал – 1:4

Голи: Рамос, 45+2 – Бакка, 31, Сантос, 43, Ніньйо, 73, Раба, 88

Севілья з Вільяреалом не відчули серйозних проблем проти значно слабших опонентів, здобувши переконливі перемоги. Нервіонці пройшли Лінарес, а "жовта сумбарина" залишила за бортом турніру Самору.

Мессі та Ко опустили на землю – Барселона економить навіть на транспорті

А от Хетафе та Сельта вилетіли від суперників, що грають у Сегунді B (третій дивізіон Іспанії). На шляху мадридців стала Кордоба, яка завдяки швидкому голу Ледесми пройшла далі. Сельта ж зазнала справжньої ганьби на Ібіці. Господарі влаштували галісійцям феєричний розгром – 5:2.

Зауважимо, Реал і Барселона розпочнуть боротьбу в турнірі лише в 1/16 фіналу.

Унікальна жінка-президент кидає виклик "мішкам" Ла Ліги – найбільших талантів проганяють за порушення моральних норм