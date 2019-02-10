Атлетіко – Реал: біля стадіону сталась сутичка між фанатами обох клубів

Вболівальники Атлетіко напали на фанатів Реала біля стадіону після матчу між цими командами.

Біля стадіону Ванда Метрополітано зіткнулись фанати Реала та Атлетіко. Сутичку розпочали прихильники "матрацників".

Атлетіко – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Один з фанатів підійшов до чоловіка в футболці "королівського клубу" і вдарив ззаду. З нього злетів кашкет, який підібрав вболівальник "рохібланкос". Друг постраждалого прагнув розібратись у ситуації, але не досягнув особливого успіху у заспокоєнні агресивного фаната Атлетіко. Відео сутички можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, Реал здобув перемогу з рахунком 3:1 і вийшов на 2 місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Атлетіко – Реал: Соларі перекусив Сімеоне, Рамос і Бейл глузують над суперником, а каталонець допомагає "королям"