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Атлетіко – Реал: біля стадіону сталась сутичка між фанатами обох клубів

13:15 211 Читать на русском
Атлетіко – Реал: біля стадіону сталась сутичка між фанатами обох клубів
Фанати Атлетіко / ФКАтлетіко

Вболівальники Атлетіко напали на фанатів Реала біля стадіону після матчу між цими командами.

Біля стадіону Ванда Метрополітано зіткнулись фанати Реала та Атлетіко. Сутичку розпочали прихильники "матрацників".

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Один з фанатів підійшов до чоловіка в футболці "королівського клубу" і вдарив ззаду. З нього злетів кашкет, який підібрав вболівальник "рохібланкос". Друг постраждалого прагнув розібратись у ситуації, але не досягнув особливого успіху у заспокоєнні агресивного фаната Атлетіко. Відео сутички можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, Реал здобув перемогу з рахунком 3:1 і вийшов на 2 місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

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Іспанія23 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Реал Мадрид: Субота 09 лютого 2019

Атлетіко
Матч завершено
1 : 3
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид футбольні фанати Відеоновини Атлетіко - Реал Мадрид
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