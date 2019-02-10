Атлетико – Реал: у стадиона произошла стычка между фанатами обоих клубов

Болельщики Атлетико напали на фанатов Реала возле стадиона после матча между этими командами.

Возле стадиона Ванда Метрополитано столкнулись фанаты Реала и Атлетико. Схватку начали сторонники "матрасников".

Атлетико – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча

Один из фанатов подошел к мужчине в футболке "королевского клуба" и ударил сзади. С него слетела кепка, которую подобрал болельщик "рохибланкос". Друг пострадавшего стремился разобраться в ситуации, но не достиг особого успеха в успокоении агрессивного фаната Атлетико. Видео схватки можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Реал одержал победу со счетом 3:1 и вышел на 2 место в турнирной таблице Ла Лиги.

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