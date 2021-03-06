Лідер атаки Реала Карім Бензема зможе допомогти своїй команді в одному з найпринциповіших поєдинків сезону, повідомляє видання Marca. Французький форвард вже другий день тренується з основою і готовий вийти у старті проти "матрацників".

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Нагадаємо, Бензема пропустив останні три гри Королівського клубу через травму привідного м'яза стегна. Востаннє він з'являвся на полі 14 лютого у матчі проти Валенсії.

Поєдинок проти Атлетіко відбудеться у неділю, 7 березня. Початок зустрічі о 17:15. Після 25-ти турів Реал відстає від команди Сімеоне, яка йде першою, на 5 очок (у "матрацників" є гра у запасі).

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