Лидер атаки Реала Карим Бензема сможет помочь своей команде в одном из самых принципиальных поединков сезона, сообщает издание Marca. Французский форвард уже второй день тренируется с основой и готов выйти в старте против "матрасников".

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Напомним, Бензема пропустил последние три игры Королевского клуба из-за травмы приводящей мышцы бедра. Последний раз он появлялся на поле 14 февраля в матче против Валенсии.

Поединок против Атлетико состоится в воскресенье, 7 марта. Начало встречи в 17:15. После 25-ти туров Реал отстает от команды Симеоне, которая идет первой, на 5 очков (у "матрасников" есть игра в запасе).

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