У першому матчі Кубка Іспанії Атлетіко на своєму полі поступився Атлетіку (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Іспанія, Кубок короля, 1/2 фіналу, 1-й матч

Атлетіко – Атлетік – 0:1

Гол: Беренгер, 25 (п.)

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Атлетіко набрав непогану ходу у Ла Лізі, не знаючи смаку поразок в останніх 5 матчах і не планував змінювати цю приємну традицію в Кубку. Натомість Атлетік вперше за багато років веде серйозну боротьбу за Лігу чемпіонів, і форма команда дозволяла їм поборотися одразу на двох фронтах. Цікаво, що баски залишаються другою командою (після абсолютного рекордсмена турніру – Барселони), яка здобувала найбільше перемог у Кубку короля – 23 трофеї (у "матрацників" – 10 нагород).

Команди розпочали обережно, за певної переваги господарів. Перший по-справжньому небезпечний момент мадридці створили лише на 16-й хвилині – Грізманн бив по воротах, але м'яч пролетів у кількох сантиметрах над поперечиною.

В середині тайму Мандава врізав в коліно Прадосу, яке, здавалось, вигнулось в інший бік, і арбітр призначив пенальті. Беренгер розвів по кутах м'яч і Облака.

Alex Berenguer scores from the penalty spot to give Athletic Club the 1-0 lead away from home against Atletico Madrid in the Copa Del Rey semifinals. ️pic.twitter.com/PzX54knvwN — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 7, 2024

Атлетіко кинувся відігруватись, але баски грамотно оборонялись, не дозволяючи загострювати. На 37-й хвилині після чудової атаки Депай добивав м'яч у ворота – нідерландець вже бачив сферу у сітці, але всюдисущий Паредес врятував свою команду, кинувшись під удар.

По перерві Грізманн вимагав пенальті після зіткнення з Паредесом, але арбітр проігнорував епізод. За мить Ліно підступно закручував у дальній кут – м'яч пройшов повз стійку.

Samuel Lino is inches away again ?pic.twitter.com/W0gJtHZFuQ — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 7, 2024

В середині тайму Унай Гомес завдав потужного удару з-за меж штрафного: Облак не без проблем потягнув, відбивши перед собою і на добивання побіг Вільялібре – Асьєр дивом не влучив у ворота.

How has Asier Villalibre missed from there for Athletic Club pic.twitter.com/kvAYRf1oDK — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 7, 2024

Гойдалки продовжувались до кінця тайму – Атлетіко висів на воротах суперника, а баски втікали у стрімкі контратаки, сподіваючись на Іньякі Вільямса і Вільялібре. Обом командам відверто не щастило на завершальній стадії.

На 85-й хвилині вже ніхто не заважав м'ячу після удару Корреа залетіти у дальній кут – воротар у стрибку не дотягнувся, але тут як тут опинився Лекуе, в ногу якого і влучив круглий. Атлетіко мав зрівнювати, але фортуна цього вечора була на стороні Більбао. Баски вже готувались до фінального свистка, аж раптом Альварес не влучив по м'ячу і вгатив по нозі Грізманна у власному штрафному. Прикрий пенальті, який призначив арбітр, за мить був скасований через офсайд у Морати. На трибунах відбувалось справжнє божевілля!!! Як наслідок, все завершилось мінімальною перемогою Атлетіка.

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