Испания, Кубок короля, 1/2 финала, 1-й матч

Атлетико – Атлетик – 0:1

Гол: Беренгер, 25 (п.)

Атлетико спас ничью с Реалом – "сливочные" не смогли оторваться от Жироны, Лунин с топовой игрой закрепился в старте

Атлетико набрал неплохой ход в Ла Лиге, не зная вкуса поражений в последних 5 матчах и не планировал менять эту приятную традицию в Кубке. В свою очередь Атлетик впервые за много лет ведет серьезную борьбу за Лигу чемпионов, и форма команда позволяла им побороться сразу на двух фронтах. Интересно, что баски остаются второй командой (после абсолютного рекордсмена турнира – Барселоны), которая добыла больше всего побед в Кубке короля – 23 трофея (у "матрасников" – 10 наград).

Команды начали осторожно, при определенном преимуществе хозяев. Первый по-настоящему опасный момент мадридцы создали лишь на 16-й минуте – Гризманн бил по воротам, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

В середине тайма Мандава врезал в колено Прадосу, которое, казалось, выгнулось в другую сторону, и арбитр назначил пенальти. Беренгер развел по углам мяч и Облака.

Alex Berenguer scores from the penalty spot to give Athletic Club the 1-0 lead away from home against Atletico Madrid in the Copa Del Rey semifinals. ️pic.twitter.com/PzX54knvwN — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 7, 2024

Атлетико бросился отыгрываться, но баски грамотно оборонялись, не позволяя обострять. На 37-й минуте после великолепной атаки Депай добивал мяч в ворота – нидерландец уже видел сферу в сетке, но вездесущий Паредес спас свою команду, бросившись под удар.

После перерыва Гризманн требовал пенальти после столкновения с Паредесом, но арбитр проигнорировал эпизод. Через мгновение Лино коварно закручивал в дальний угол – мяч прошел мимо стойки.

Samuel Lino is inches away again ?pic.twitter.com/W0gJtHZFuQ — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 7, 2024

В середине тайма Унай Гомес нанес мощный удар из-за пределов штрафной: Облак не без проблем потянул, отбив перед собой и на добивание побежал Вильялибре – Асьер чудом не попал в ворота.

How has Asier Villalibre missed from there for Athletic Club pic.twitter.com/kvAYRf1oDK — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 7, 2024

Качели продолжались до конца тайма – Атлетико висел на воротах соперника, а баски убегали в стремительные контратаки, надеясь на Иньяки Уильямса и Вильялибре. Обеим командам откровенно не везло на завершающей стадии.

На 85-й минуте уже никто не мешал мячу после удара Корреа залететь в дальний угол – вратарь в прыжке не дотянулся, но тут как тут оказался Лекуэ, в ногу которого и попал круглый. Атлетико должен был сравнивать, но фортуна в этот вечер была на стороне Бильбао. Баски уже готовились к финальному свистку, как вдруг Альварес не попал по мячу и врезал по ноге Гризманна в собственной штрафной. Досадный пенальти, который назначил арбитр, через мгновение был отменен из-за офсайда у Мораты. На трибунах происходило настоящее безумие!!! Как следствие, все завершилось минимальной победой Атлетика.

Лунин нарвался на критику легенды Реала, Яремчук пристыдил испанское СМИ, муки Цыганкова без Довбика