Атлетік розписав несподівану нічию з Альмерією – баски втратили шанс порівнятись з Атлетіко
У рамках матчу 24-го туру Ла Ліги 2023/24 Альмерія стримала Атлетік (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".
Минув 24-й тур, а Альмерія досі залишається без перемог у Ла Лізі. І це при відносно непоганому футболі, який команда регулярно демонструє. Дуже багато іспанських топів мали проблеми у зустрічі з цим аутсайдером – ось і Атлетік не зміг уникнути цієї участі.
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Баски тримались на п'ятій позиції могли наздогнати за очками Атлетіко, який замикав зону ЛЧ. Необхідно було перемагати андалусійців на їхньому полі – щоправда, Ернесто Вальверде не міг розраховувати на Ніко Вільямса й Гурусету, але то таке. Очікувалось, що "леви" переграють Альмерію.
Втім, фінальний свисток жорстко розчарував представників Більбао. На табло так і залишились майоріти "0:0", які не влаштовують нікого – крім мадридського Атлетіко.
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