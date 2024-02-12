Минув 24-й тур, а Альмерія досі залишається без перемог у Ла Лізі. І це при відносно непоганому футболі, який команда регулярно демонструє. Дуже багато іспанських топів мали проблеми у зустрічі з цим аутсайдером – ось і Атлетік не зміг уникнути цієї участі.

Барселона відмовилася від ідеї "пограбування" Довбика і Циганкова – провал з Реалом змінив усе

Баски тримались на п'ятій позиції могли наздогнати за очками Атлетіко, який замикав зону ЛЧ. Необхідно було перемагати андалусійців на їхньому полі – щоправда, Ернесто Вальверде не міг розраховувати на Ніко Вільямса й Гурусету, але то таке. Очікувалось, що "леви" переграють Альмерію.

Втім, фінальний свисток жорстко розчарував представників Більбао. На табло так і залишились майоріти "0:0", які не влаштовують нікого – крім мадридського Атлетіко.

Реал опускає Жирону на землю, Довбик не мав шансів, удар по его каталонських зірочок