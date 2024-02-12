Прошел 24-й тур, а Альмерия до сих пор остается без побед в Ла Лиге. И это при относительно неплохом футболе, который команда регулярно демонстрирует. Очень много испанских топов имели проблемы во встрече с этим аутсайдером – вот и Атлетик не смог избежать этой участи.

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Баски держались на пятой позиции могли догнать по очкам Атлетико, который замыкал зону ЛЧ. Необходимо было побеждать андалусийцев на их поле – правда, Эрнесто Вальверде не мог рассчитывать на Нико Уильямса и Гурусету, но это так. Ожидалось, что "львы" переиграют Альмерию.

Впрочем, финальный свисток жестко разочаровал представителей Бильбао. На табло так и остались реять "0:0", которые не устраивают никого – кроме мадридского Атлетико.

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