Керівництво Барселони більше не розглядає кандидатуру головного тренера Жирони Мічела Санчеса як наступника Хаві Ернандеса.

Нещодавно Хаві оголосив про відхід з Барселони по завершенні сезону 2023/24. Не виключено, що тренер покине свою посаду навіть раніше, але в будь-якому випадку Жоан Лапорта змушений шукати нового наставника.

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Ним вже точно не стане Мічел Санчес, який зараз успішно працює в Жироні. Барса відмовилася від його кандидатури, адже хоче запросити іменитішого фахівця. Барселона шукає тренера-переможця, який має досвід роботи з зірковими футболістами, повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, розгромна поразка Жирони від Реала (0:4) фактично позбавила 48-річного Мічела шансів очолити Барселону. Принаймні, влітку 2024-го. "Блаугранас" відмовилися від його кандидатури і прагнуть запросити тренера-переможця, яким наставника Артема Довбика і Віктора Циганкова поки що не назвеш.

У Барсі усвідомлюють, що складне фінансове становище клубу явно не сприяє перемовинам з успішними тренерами. Але навіть за таких умов кандидатуру Мічела головний клуб Каталонії найближчим часом не розглядатиме.

Контракт Мічела з Жироною розрахований до літа 2026 року. Він очолює команду з 2021-го, а в поточному сезоні Жирона стала головною сенсацією Ла Ліги, посідаючи друге місце турнірної таблиці. Барса йде третьою, відстаючи від Жирони на 5 очок.

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