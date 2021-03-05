После результативной ничьей 1:1 в первом матче шансы команд на выход в финал оставались на уровне 50/50. На правах хозяев левантийцы активнее начали и преуспели уже на 17-й минуте.

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Опасность подкралась к "львам" с левого фланга: Моралес заметил рывок Рочины в штрафную и отдал на ход хавбеку, а тот сбросил Марти Рожеру, который классно развернулся и положил в дальний угол с линии вратарской!

Развить свое преимущество хозяева, однако, не сумели. Более того, Атлетик восстановил статус-кво еще в первом тайме. Защитник "лягушек" Дуарте бездумно завалил оппонента в собственной штрафной площадке, а Рауль Гарсия уверенно реализовал одиннадцатиметровый на 30-й минуте.

Еще дважды в основное время арбитр был близок к назначению пенальти. Однако, в обоих случаях VAR лишал команды лишней возможности подготовиться к потенциальной серии одиннадцатиметровых. В конце первой половины эту возможность потеряли левантийцы, а под занавес поединка – баски.

Малое количество действительно опасных моментов в конце концов привелл к овертайму. Предусмотрительный Марселино приберег для Бильбао все замены на дополнительное время, и свежие шесть "львов" окончательно склонили чашу весов на сторону Атлетика. Постоянное давление гостей наконец дало результат на 112-й минуте.

Хавбек Алекс Беренгер подхватил мяч в центре поля, продвинулся вперед и решился на удар метров с 25-ти, а мяч с рикошетом от Вукчевича попал в штангу и залетел в ворота! Путевку в финал Атлетик выпустить из своих рук уже не имел права и довел поединок до победы.

Итак, 17 апреля баски разыграют Кубок Короля с каталонской Барселоной. Атлетик получил уникальный шанс завоевать 2 Кубка Испании с разницей всего в две недели. Прошлогодний финал Реал Сосьедад – Атлетик несколько раз переносили из-за пандемии и сыграют 4 апреля.

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