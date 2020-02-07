Атлетик – Барселона – 1:0 – видео гола и обзор матча

Атлетик из Бильбао в добавленное время одолел Барселону и выбил каталонский клуб из Кубка Испании. Смотрите видео гола и обзор матча Атлетик – Барселона на "Футбол 24".

Каталонская Барселона в четвертьфинале Кубка Испании неожиданно уступила середняку ​​Ла Лиги – Атлетику из Бильбао. Потеряв два момента в начале встречи, "сине-гранатовые" получили гол в свои ворота, который, однако, арбитр отменил из-за положения вне игры.

Месси и тер Штеген едва не подрались на тренировке

После перерыва "блаугранас" продолжили владеть игровой инициативой, но смогли нанести лишь на два удара в створ ворот. Арбитр добавил к основному времени четыре минуты и было видно, что команды просто доигрывали матч. Но на 93 минуте каталонцы были наказаны за отсутствие характера – Ибай Гомес навесом с углового нашел Иньяки Вильямса, который точным выстрелом выбил Барселону из Кубка Испании.

Барселона с позором вылетела из Кубка Испании – Атлетик дома в компенсированное время вырвал победу в матче 1/4 финала