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Атлетик – Барселона – 1:0 – видео гола и обзор матча

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Атлетик – Барселона – 1:0 – видео гола и обзор матча
Лионель Месси в отчаянии от вылета Барселоны из Кубка Испании / Getty Images

Атлетик из Бильбао в добавленное время одолел Барселону и выбил каталонский клуб из Кубка Испании. Смотрите видео гола и обзор матча Атлетик – Барселона на "Футбол 24".

90+3’ Иньяки Вильямс
 
90+3’ Иньяки Вильямс

Каталонская Барселона в четвертьфинале Кубка Испании неожиданно уступила середняку ​​Ла Лиги – Атлетику из Бильбао. Потеряв два момента в начале встречи, "сине-гранатовые" получили гол в свои ворота, который, однако, арбитр отменил из-за положения вне игры.

Месси и тер Штеген едва не подрались на тренировке

После перерыва "блаугранас" продолжили владеть игровой инициативой, но смогли нанести лишь на два удара в створ ворот. Арбитр добавил к основному времени четыре минуты и было видно, что команды просто доигрывали матч. Но на 93 минуте каталонцы были наказаны за отсутствие характера – Ибай Гомес навесом с углового нашел Иньяки Вильямса, который точным выстрелом выбил Барселону из Кубка Испании.

Барселона с позором вылетела из Кубка Испании – Атлетик дома в компенсированное время вырвал победу в матче 1/4 финала

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Испания Кубок Испании Кубок Испании 2019/20 Атлетик - Барселона Атлетик Атлетик Барселона Барселона Видеоновости
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