Атлетік – Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка Іспанії

Атлетік приймає Барселону в рамках чвертьфіналу Кубка Короля. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу Кубка Іспанії Атлетік – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція проходить на сервісі MEGOGO, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади:
Атлетік: Сімон – Капа, Альварес, Нуньєс, Мартінес, Берчіче – Р. Гарсія, Д. Гарсія, Весга, Муніаін – Вільямс
Запасні: Еск'єта, Сан Хосе, Ларрасабаль, Лекуе, Адуріц, Вільялібре
Барселона: тер Штеген – Семеду, Лангле, Піке, Альба – де Йонг, Бускетс, Ракітіч – Роберто, Мессі, Фаті
Запасні: Пенья, Фірпо, Умтіті, Відаль, Артур, Кольядо, Грізманн
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