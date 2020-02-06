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Атлетік – Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка Іспанії

21:55 1045 Читать на русском
Атлетік – Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка Іспанії
Атлетік – Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка Іспанії

Атлетік приймає Барселону в рамках чвертьфіналу Кубка Короля. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 фіналу Кубка Іспанії Атлетік – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція проходить на сервісі MEGOGO, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади:

Атлетік: Сімон – Капа, Альварес, Нуньєс, Мартінес, Берчіче – Р. Гарсія, Д. Гарсія, Весга, Муніаін – Вільямс

Запасні: Еск'єта, Сан Хосе, Ларрасабаль, Лекуе, Адуріц, Вільялібре

Барселона: тер Штеген – Семеду, Лангле, Піке, Альба – де Йонг, Бускетс, Ракітіч – Роберто, Мессі, Фаті

Запасні: Пенья, Фірпо, Умтіті, Відаль, Артур, Кольядо, Грізманн

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