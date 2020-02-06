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Атлетик – Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Испании

21:55 264 Читати українською
Атлетик – Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Испании
Атлетик – Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Испании

Атлетик принимает Барселону в рамках четвертьфинала Кубка Короля. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 финала Кубка Испании Атлетик – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на сервисе MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы:

Атлетик: Симон – Капа, Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче – Р. Гарсия, Д. Гарсия, Весга, Муниаин – Уильямс

Запасные: Эскьета, Сан Хосе, Ларрасабаль, Лекуэ, Адуриц, Вильялибре

Барселона: тер Штеген – Семеду, Лангле, Пике, Альба – де Йонг, Бускетс, Ракитич – Роберто, Месси, Фати

Запасные: Пенья, Фирпо, Умтити, Видаль, Артур, Кольядо, Гризманн

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