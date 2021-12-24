Форвард Сассуоло Жеремі Бога, схоже, не продовжить свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі.

Керівництво "нероверді" відхилило пропозицію Шахтаря щодо трансферу 24-річного вінгера, стверджує Фабріціо Романо. За Бога донеччани пропонували 10 млн євро та Манора Соломона.

"На його позиції у нас грають не менш здібні хлопці": Де Дзербі скептичний щодо трансферу Бога в Шахтар

Водночас Аталанта продовжує вести перемовини з Сассуоло. Жеремі є їхнім пріоритетним підписанням. Сторони поки далекі до фіналу, адже клуб вимагає за івуарійця не менше 25 мільйонів євро.

Жеремі Бога виступає у зеленій футболці з 2018-го, його потенціал зумів розкрити Роберто Де Дзербі. Цього сезону вінгер провів лише 12 матчів, у яких відзначився трьома результативними передачами.

Вундеркінд виявився бракованим – історія невдачі суперталанта Мілана, який не витримав випробування славою