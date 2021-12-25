Нападник Ботафого Матеус Насіменто може перебратись до України.

Шахтар цікавиться 17-річним бразильським форвардом Матеусом Насіменто, повідомляє Defensa Central.

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Вундеркінд виступає за Ботафого, де його прозвали "малим Кавані" через зовнішню схожість та стиль гри. Матеус також перебуває на радарах мадридського Реала. Портал Transfermarkt оцінює нападника у 5 млн євро.

Насіменто вже встиг провести 24 гри за Ботафого, в яких відзначився голом та асистом.

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