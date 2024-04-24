Піжонство і дубль попередника Довбика у відеоогляді матчу Лаціо – Ювентус – 2:1
09:46 - Читать на русском
Лаціо переміг Ювентус у матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії, але далі крокує Турин. Дивіться відео голів та огляд матчу.
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Лаціо зумів зрівняти рахунок за сумою двох матчів завдяки дублю Таті Кастельяноса, якого Артем Довбик замінив у Жироні. Форвард "орлів" в дебюті кожного з таймів використовував передачі Луїса Альберто.
Ювентус програв Лаціо, але вийшов у фінал Кубка Італії
Кастельянос міг забивати ще більше, але марнував моменти і дозволяв собі відверте піжонство. Розплата прийшла на 83-й хвилині, коли Мілік замкнув силовий простріл-удар Веа. Обох Аллегрі випустив на заміну. 1:2 – Ювентус вирвав задовільну поразку і вийшов у фінал Кубка Італії, де чекатиме Фіорентину або Аталанту.
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