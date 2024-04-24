Лаціо переміг Ювентус у матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії, але далі крокує Турин. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Лаціо зумів зрівняти рахунок за сумою двох матчів завдяки дублю Таті Кастельяноса, якого Артем Довбик замінив у Жироні. Форвард "орлів" в дебюті кожного з таймів використовував передачі Луїса Альберто.

Ювентус програв Лаціо, але вийшов у фінал Кубка Італії

Кастельянос міг забивати ще більше, але марнував моменти і дозволяв собі відверте піжонство. Розплата прийшла на 83-й хвилині, коли Мілік замкнув силовий простріл-удар Веа. Обох Аллегрі випустив на заміну. 1:2 – Ювентус вирвав задовільну поразку і вийшов у фінал Кубка Італії, де чекатиме Фіорентину або Аталанту.