Лаціо вдома здолав Ювентус (2:1), однак за сумою двох матчів вилетів з Коппа Італія.

Кубок Італії, півфінал

Лаціо – Ювентус – 2:1 (за сумою двох матчів – 2:3)

Голи: Кастельянос, 12, 49 – Мілік, 82

Ювентус виграв домашній півфінал 2:0, але на виїзді зіграв погано. Туринців тотально переграв Лаціо, який з Ігорем Тудором став агресивнішим і навіть сильнішим. Героєм господарів виявився Таті Кастельянос. Поява іспанця, а не капітана Іммобіле, повністю себе виправдала.

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Кастельянос забив швидкий гол, замкнувши подачу з кутового. Наприкінці першого тайму Таті змарнував вихід сам на сам, однак відразу по перерві реабілітувався. Феліпе Андерсон і Луїс Альберто допомогли форварду оформити дубль. Згодом і хет-трик міг бути.

Ювентус виглядав розбитим. Партнери виводили Влаховіча на ударні позиції (4 постріли з меж штрафного), але серб не перетворив жоден напівмомент у гол. Все змінили заміни – два джокери Аллегрі зробили вирішальний гол. Веа прострілив, а Мілік з метра заніс м'яч у ворота.

"Б'янконері" вийшли у фінал Кубка Італії та можуть врятувати сезон трофеєм. У вирішальному матчі Юве зіграє з переможцем пари Фіорентина – Аталанта.