Італія, Серія А, 5-й тур

Аталанта – Кальярі – 2:0

Голи: Лукман, 33, Пашаліч, 76

Удінезе – Фіорентина – 0:2

Голи: Кварта, 32, Бонавентура, 90+3

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Аталанта на своєму полі здолала Кальярі. Команди вже на початку зустрічі обмінялись небезпечними моментами: на удар де Кетеларе відповів Шомуродов. Згодом бельгієць таки вів господарів вперед, але офсайд залишив рахунок без змін. В середині тайму оборона Кальярі провалилась, де Кетеларе промчав правим флангом і зумів прострілити в район одинадцятиметрової позначки на Лукмана, який відправив сферу у порожні ворота.

По перерві Пашаліч подвоїв перевагу господарів. Кальярі неодноразово міг забивати, але бракувало точності (найнебезпечнішим моментом було влучання у стійку від Орістаніо). Перемога принесла Аталанті 9 очок і підняла на шосту сходинку турнірної таблиці, Кальярі з двома пунктами передостанній.

Фіорентина на виїзді переграла Удінезе. Вже на старті зустрічі зазнав травми екс-захисник Шахтаря Додо і "фіалки" змушені були змінювати план на гру. Розпакувати ворота "б'янконері" гостям вдалось лише у другій половині тайму: Кварта втік від захисників, увірвався правим флангом у штрафний і пробив у дальній кут – кіпер у падінні намагався зачепитись за м'яч, але безрезультатно. Підопічні Андреа Соттіля мали достатньо шансів, аби зрівняти (різниця ударів становила 20 на 6 на користь Удіне), але пропустили ще один гол вже у доданий час, і залишились на 17-й сходинці без перемог. Фіорентина ж піднялась у п'ятірку найкращих команд Серії А.

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