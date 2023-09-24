В воскресенье в 5-м туре чемпионата Италии состоялось несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 5-й тур

Аталанта – Кальяри – 2:0

Голы: Лукман, 33, Пашалич, 76

Удинезе – Фиорентина – 0:2

Голы: Кварта, 32, Бонавентура, 90+3

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Аталанта на своем поле одолела Кальяри. Команды уже в начале встречи обменялись опасными моментами: на удар де Кетеларе ответил Шомуродов. Впоследствии бельгиец все-таки вел хозяев вперед, но офсайд оставил счет без изменений. В середине тайма оборона Кальяри провалилась, де Кетеларе промчался по правому флангу и сумел прострелить в район одиннадцатиметровой отметки на Лукмана, который отправил сферу в пустые ворота.

После перерыва Пашалич удвоил преимущество хозяев. Кальяри неоднократно мог забивать, но не хватало точности (самым опасным моментом было попадание в стойку от Ористанио). Победа принесла Аталанте 9 очков и подняла на шестую строчку турнирной таблицы, Кальяри с двумя пунктами предпоследний.

Фиорентина на выезде переиграла Удинезе. Уже на старте встречи получил травму экс-защитник Шахтера Додо и "фиалки" вынуждены были менять план на игру. Распаковать ворота "бьянконери" гостям удалось только во второй половине тайма: Кварта убежал от защитников, ворвался по правому флангу в штрафную и пробил в дальний угол – кипер в падении пытался зацепиться за мяч, но безрезультатно. Подопечные Андреа Соттиля имели достаточно шансов, чтобы сравнять (разница ударов составляла 20 на 6 в пользу Удине), но пропустили еще один гол уже в добавленное время, и остались на 17-й строчке без побед. Фиорентина же поднялась в пятерку лучших команд Серии А.

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