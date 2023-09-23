Ювентус на виїзді зустрічався з Сассуоло. Массіміліано Алегрі вперше після свого повернення до Турина (сезон 2021/22) випустив той самий склад, що й у минулому матчі (проти Лаціо). До цього Алегрі випустив 112 різних складів, враховуючи всі турніри.

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Три поразки Сассуоло у чотирьох поєдинках змушували підопічних Алессіо Діонізі брати ініціативу у свої руки, не чекаючи подарунка від суперника. Вже на 12-й хвилині господарі вийшли вперед: Лор'янте наважився на дальній удар, який завдяки курйозу досяг своєї цілі (Щенсни намагався зупинити мокрий м'яч, той від рук вдарився об газон і поміж ніг голкіпера залетів у сітку).

За трохи Сассуоло забив вдруге, але... у свої ворота. Вінья намагався завадити поперечній передачі і зрізав круглого не за адресою. Локателлі міг добивати суперника, який ще не оговтався від автогола, але пробив впритирку зі стійкою. На перерву, однак, господарі пішли перемагаючи: Берарді з лінії штрафного з льоту замкнув передачу від Енріке у лівий кут – Щенсни у падінні не дістав.

Юве вдалось відігратись наприкінці матчу завдяки К'єзі, але Сассуоло за 5 хвилин знову вийшов вперед: Щенсни у падінні відбив удар Лор'янте, але на добиванні від Пінамонті вже не встиг.

Вже у доданий час туринці змогли насмішити: Щенсни майже з кутового виконував штрафний і вирішив відпасувати в центр на Гатті. Той по інерції віддав назад на голкіпера (забувши, що Войцех у цей момент був ще біля бровки поля) і закотив м'яч у порожні ворота.

Перемога принесла Сассуоло 6 очок і підняла на одинадцяту сходинку турнірної таблиці, Ювентус з 10-ма пунктами залишився четвертим.

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