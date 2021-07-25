Сьогодні Аталанта мала б провести товариський поєдинок проти Пергокреми, яка представляє Серію С. Однак "нерадзуррі" кілька днів тому скасували зустріч, натомість організували двосторонній тренувальний матч на своїй базі.

Аталанта узгодила трансфер Коваленка на вихід

Завтра у команди вихідний, але боси клубу продовжать працювати. Мета – знайти нове місце роботи для двох легіонерів, повідомляє Calciomercato. Передусім йдеться про Віктора Коваленка, для якого найбільш реальним варіантом залишається Спеція.

Також Аталанта наразі не розраховує на Сема Ламмерса. Зазначається, що нідерландець може стати ключем до трансферної цілі бергамасків. Колишній форвард ПСВ невдовзі перебратися у Сампдорію. Аталанта хоче, щоб у зворотному напрямку вирушив Міккель Дамсгор.

Данський універсал став справжнім відкриттям на чемпіонату Європи. Відтак, бергамаски розуміють, що ціна на нього буде високою, тому місія Ламмерса – принаймні розблокувати переговори з генуезцями.

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