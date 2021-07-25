Сегодня Аталанта должна была провести товарищеский поединок против Пергокремы, которая представляет Серию С. Однако "нерадзурри" несколько дней назад отменили встречу, зато организовали двусторонний тренировочный матч на своей базе.

Аталанта согласовала трансфер Коваленко на выход

Завтра у команды выходной, но боссы клуба продолжат работать. Цель – найти новое место работы для двух легионеров, сообщает Calciomercato. Прежде всего речь идет о Викторе Коваленко, для которого наиболее реальным вариантом остается Специя.

Также Аталанта пока не рассчитывает на Сэма Ламмерса. Отмечается, что нидерландец может стать ключом к трансферной цели бергамасков. Бывший форвард ПСВ вскоре перебраться в Сампдорию. Аталанта хочет, чтобы в обратном направлении отправился Миккель Дамсгор.

Датский универсал стал настоящим открытием на чемпионате Европы. Бергамаски понимают, что цена на него будет высокой, поэтому миссия Ламмерса – по крайней мере разблокировать переговоры с генуэзцами.

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