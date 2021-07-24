Український хавбек Віктор Коваленко попрощається з Аталантою, але залишиться у Серії А.

Аталанта відпустить Віктора Коваленка у Спецію, сторони вже узгодили майже усі деталі переходу українця, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Коваленко не тренувався зі загальною групою Аталанти

Хавбек приєднається до нової команди на правах оренди, угода розрахована на один рік. За підсумками минулого сезону італійської першості Спеція фінішувала на 15-й сходинці.

Нагадаємо, взимку Аталанта придбала українського півзахисника за 600 тисяч євро. Коваленко поки не отримав реального шансу проявити себе за бергамасків, лише одного разу з'явившись на полі (на 4 хвилини у поєдинку проти Верони).

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