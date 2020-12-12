Нещодавні потрясіння у роздягальні Аталанти не залишаться без наслідків.

Кілька днів тому італійська преса повідомила про заколот у Аталанті. Джан П'єро Гасперіні нібито сильно посварився з капітаном команди Папу Гомесом. Аргентинця активно підтримував Йосіп Ілічіч. Керівництво бергамасків змогло "зам'яти" конфлікт.

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Однак інцидент не залишиться без наслідків. За інформацією Sky Italia, Аталанта налаштована продати словенця вже взимку. Клуб готовий вислухати будь-які пропозиції, аби позбутися Ілічіча.

Зауважимо, що контракт нападника з "нерадзуррі" розрахований до літа 2022 року. Ілічіч не так давно подолав свої психологічні проблеми і повернувся на футбольне поле. У нинішньому сезоні 32-річний словенець зіграв 5 матчів у Серії А та ще 4 поєдинки у ЛЧ, де забив 1 гол і віддав один асист.

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