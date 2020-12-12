За легіонером "гірників" стежать відразу три провідні клуби Серії А – Інтер, Рома і Аталанта Руслана Маліновського, повідомляє Gazzetta Molisana.

Соломон зізнався, чому перейшов у Шахтар замість Манчестер Сіті

Найбільше Соломон вразив своїми виступами у єврокубках, особливо в матчах проти Реала (два голи). Інтер міг оцінити хавбека за двома очними поєдинками у Лізі чемпіонів. Щоправда, італійські клуби не будуть зв'язуватися з Шахтарем у січні і чекатимуть літа.

Додамо, що контракт Соломона з "гірниками" розрахований до 2024 року. Поточна ціна гравця за Тransfermarkt – 7 млн євро.

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