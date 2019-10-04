Аталанта повертається на свій стадіон

Бергамський клуб нарешті зможе тішити своїх уболівальників на власній арені – реконструкція потроху підходить до завершення.

Вже у неділю команда нашого Руслана Маліновського прийматиме Лечче. Цей поєдинок пройде на стадіоні в Бергамо, нова місткість якого складає 22 512 глядачів, повідомляє Sportmediaset.

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Влітку арену реконструювали (поки-що не повністю), тому перші два домашні матчі у нинішньому сезоні Серії А команді Джан П'єро Гасперіні довелося провести у Пармі. А домашній матч Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря бергамці зіграли на легендарному Сан-Сіро у Мілані.

Нагадаємо, стадіон в Бергамо було збудовано у 1928 році спеціально для клубу Аталанта. Першопочатково він був названий на честь фашиста Маріо Брумани, а після Другої світової війни і падіння фашизму перейменований у Комунале. У 1994 року він отримав назву Атлеті Адзуррі д’Італія. А з 1 липня 2019 року і протягом шести наступних років арена носитиме офіційну назву Гевісс Стедіум (Gewiss Stadium).

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