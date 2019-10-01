Маліновський описав свій ідеальний сезон в Аталанті

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розповів про адаптацію в італійському клубі.

"Потрібно вчити мову в першу чергу. Добре, що клуб найняв вчителя, я 2-3 рази на тиждень з ним займаюся. Також тут інший менталітет і взагалі розуміння футболу.

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За менталітетом в Італії легше: люди тут більш відкриті. Люди більш схожі на наших, ніж бельгійці.

Команда мене чудово прийняла. Були пісні. Молодих гравців тут тільки кілька, решта – всі досвідчені виконавці.

Мій ідеальний сезон? Найголовніше – це сезон без травм. Все інше відходить на другий план. Це футбол – варто очікувати чого завгодно. Але здоров'я, звичайно ж, на першому місці", – цитує Маліновського xsport.

Нагадаємо, влітку Руслан перебрався в Аталанту з Гента. Бельгійці отримали за свого хавбека близько 13 млн євро.

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