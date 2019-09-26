Амбіції Інтера і Мілана та пихатість влади привели Сан-Сіро до занепаду, або Як помирає футбольний Ла Скала

Міланські клуби за кілька років остаточно припинять проводити домашні матчі на легендарному Джузеппе Меацца. Чому так сталося з культовою футбольною ареною, читайте у матеріалі "Футбол 24".

Стадіони часто порівнюють з театрами. І це не дивно, зважаючи на перипетії, які розгораються на футбольних полях. Уболівальники хочуть бачити справжнє видовище. Іноді арени навіть мають відповідні прізвиська. Зокрема манчестерський Олд Траффорд називають "театром мрії", а міланський Сан-Сіро – "футбольним Ла Скала".

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Стадіон у Мілані був побудований у 1925 році. Арену кілька разів реконструювали – востаннє у 1989-у напередодні чемпіонату світу. Сан-Сіро приймав кілька великих форумів. Зокрема ЧС-1934, Євро-1980 та ЧС-1990, а також був господарем чотирьох фіналів Кубка/Ліги чемпіонів. Востаннє це трапилося три роки тому, коли Реал обіграв Атлетіко. З 1979-го стадіон носить ім'я на честь легендарного нападника Джузеппе Меацци, який встиг пограти у складі обох клубів міста. Щоправда, фани Мілана схильні вживати історичну назву, апелюючи до того, що Меацца більшого успіху досяг саме у футболці Інтера.

За останні кілька років боси обох клубів, які ділять арену між собою з 1947-го, кілька разів підіймали питання щодо реконструкції чи побудови нової арени. Навіть розробили кілька проєктів. Однак домовитися із владою Мілана, якій належить Сан-Сіро, не вдавалося. Чиновники прагнули зберегти контроль над ареною і не хотіли виділяти землю під забудову нових споруджень. Тепер же новий стадіон – лише питання часу. Побачивши серйозність намірів клубів, мер Мілана навіть погодився продати Джузеппе Меацца за символічні 70 млн євро з обіцянкою не зносити культовий для міста об'єкт, а провести реконструкцію. Проте виявилося, що це економічно невигідно.

Саме бажання отримувати більше прибутку від стадіону спонукало Мілан та Інтер відмовитися від використання Сан-Сіро. Арена занадто стара, раціонально використати простір практично неможливо, а комфорту для уболівальників – мінімум. Внутрішні приміщення на нинішньому стадіоні не відповідають європейським стандартам. Також реконструкція Сан-Сіро означала б появу незручностей для вболівальників обох клубів, яким доводилося б проїжджати понад 100 км, щоб підтримати команди в "домашніх" іграх.

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Сьогодні, 26 вересня, клуби провели офіційну презентацію, де показали відразу два проєкти, один з яких буде реалізовано, і команди переїдуть на новий стадіон у сезоні 2022/23.

Перший дизайн – розробка компанії Manica-Sportium. Арена зможе змінювати колір – на червоний, коли грає Мілан, і синій – на матчах Інтера. Проєкт також передбачає будівництво скляних хмарочосів на території поблизу. Трибуни будуть повністю критими, а ось саме поле – відкритим.

Другий концепт розроблений компанією Populous. Стадіон буде "натхненний Міланом і для Мілана" (йдеться про місто). Зовні він буде нагадувати відомий міланський собор Дуомо. У цьому проєкті також передбачена побудова хмарочоса.

У будь-якому разі новий стадіон буде розрахований на 60-65 тисяч місць, інвестиції складуть близько 1,2 мільярда євро. Також передбачено створення багатофункціонального району з майданчиками для занять спортом і розваг, ресторани, бари, магазини, готелі і тд. Це буде закритий стадіон, тому вплив шуму на навколишній район буде зменшено на 30% у порівнянні з теперішнім рівнем. Висота споруди не перевищить 30-и метрів, проти нинішніх 68-и метрів у Сан Сіро.

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Поки подальша доля Джузеппе Меацца не вирішена. Влада Мілана сподівається зберегти споруду. Ймовірно, це буде правильним рішенням, оскільки арена давно стала культовим місцем для уболівальників та жителів міста. До того ж саме на Сан-Сіро запланована церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026, тому, як мінімум до свого 100-літнього ювілею, стадіон мусить проіснувати.