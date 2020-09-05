Аталанта не забула про підсилення оборони у поточне міжсезоння.

Новачком клубу став захисник Ювентуса Крістіан Ромеро, інформує офіційний сайт бергамасків. Аргентинець проведе два сезони в оренді, після чого у Аталанти буде право викупу.

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Ювентус купив Ромеро рік тому у Дженоа за 26 млн євро, однак залишив центрбека "грифонам". Крістіан провів 30 матчів у чемпіонаті Італії, відзначився одним голом та 2 асистами. Втім, цього виявилося недостатньо, щоб вразити нового наставника Ювентуса Андреа Пірло.

Додамо, що Ромеро – третій новачок Аталанти поточного вікна. Раніше одноклубниками Маліновського стали Мураторе і Міранчук.

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