Італійська Аталанта "оновила гардероб" перед початком сезону 2020/21 – не обійшлось без стильних доповнень.

Домашня форма бергамасків, яку презентували на офіційному сайті Аталанті, виконана у традиційних синьо-чорних смугах, кількість яких набагато збільшилась.

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Гостьовий комплект виконаний в основному в білому кольорі, який стильно доповнюється синьо-чорним геометричним візерунком. Додатковий варіант форми повернувся до більш класичних кольорів – замість минулорічного зеленого команда Маліновського може зіграти у блідо-синіх футболках.

Зазначимо, що Аталанта стала одним з відкриттів сезону 2019/20, посівши третє місце у Серії А та діставшись до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де драматично вилетіла від ПСЖ.

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