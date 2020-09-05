Аталанта не забыла об усилении обороны в текущее межсезонье.

Новичком клуба стал защитник Ювентуса Кристиан Ромеро, информирует официальный сайт бергамасков. Аргентинец проведет два сезона в аренде, после чего у Аталанты будет право выкупа.

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Ювентус купил Ромеро год назад у Дженоа за 26 млн евро, однако оставил центрбека "грифонам". Кристиан провел 30 матчей в чемпионате Италии, отметился одним голом и 2 ассистами. Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы поразить нового наставника Ювентуса Андреа Пирло.

Добавим, что Ромеро – третий новичок Аталанты текущего окна. Ранее одноклубниками Малиновского стали Мураторе и Миранчук.

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