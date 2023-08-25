Ще один наш співвітчизник – Євгеній Чаговець – знайшов собі нову команду за кордоном після тривалої паузи.

Український захисник Євгеній Чаговець продовжить кар'єру у литовському Рітеряї, повідомляє офіційний сайт клубу.

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25-річний оборонець перейшов у нову команду у статусі вільного агента. Подробиці угоди не повідомляються.

Нагадаємо, Чаговець – вихованець Шахтаря. На професіональному рівні не зіграв в Україні жодного матчу – влітку 2019-го перейшов з донецької команди у білоруський Мінськ, де провів 2 сезони. Після короткого періоду у Бресті перебрався в казахський Ордабаси, який покинув у липні 2022 року. З цього часу залишався без клубу. Transfermarkt оцінює його у 125 тисяч євро.

До слова, Рітеряй за підсумками минулого сезону посів у турнірній таблиці чемпіонату Литви останню сходинку і вилетів у другий дивізіон.

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