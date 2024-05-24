Народження Лукмана в Палоско викликало велику цікавість у місцевій спільноті. Багато жителів міста з населенням 5730 осіб вирішили, що це було даниною поваги футболістові Аталанти й автору хет-трику у фіналі Ліги Європи у ворота Байєра. Як інформує Corriere di Bergamo, насправді ж марокканські батьки назвали так свого сина на релігійному ґрунті.

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Повідомляється, що марокканська пара проживає в Італії вже 20 років, і Лукман став її третьою дитиною. "Лукман – мудрець, який вчить свого сина важливості смирення і поваги до інших. Ми хочемо, щоб наш син виріс із цими цінностями. Я мрію не про те, щоб він став футболістом, а про те, щоб він робив добро і піклувався про бідних. Ми не називали сина на честь гравця Аталанти, нехай ми і вболіваємо за цю команду", – сказав 39-річний батько сімейства Мохаммед, який працює маляром.

Незважаючи на це "викриття", представники Аталанти вирішили розшукати марокканську родину, щоб подарувати їй футболку з автографом Лукмана. "Якщо клуб захоче зробити для нас такий подарунок, ми обов'язково його приймемо" – зазначив Мохаммед.

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