Півзахисник Аталанти Олексій Міранчук продовжить кар'єру в Торіно, повідомляє офіційний сайт "биків".

В Італії назвали головний мінус Маліновського перед стартом сезону 2022/23

Туринці орендують гравця на один рік. В угоді також прописана опція викупу росіянина за 12 млн євро.

Нагадаємо, конкурент Руслана Маліновського перебрався в Аталанту у вересні 2020 року з московського Локомотива за 14,5 млн євро. Минулого сезону провів за "бергамасків" 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 5 результативних передач. З моменту переїзду в Італію Міранчук подешевшав майже у два рази – нині Transfermarkt оцінює його у 10 млн євро проти 18 млн у 2020-му.

Реал виграв 5-й Суперкубок УЄФА, здобувши перемогу над Айнтрахтом – Бензема став другим бомбардиром в історії клубу

Done Deal and confirmed! Aleksej #Miranchuk to #Torino from #Atalanta on loan with option to buy (€12M). Expected medicals and signing tomorrow. #transfers https://t.co/GATf3q5evH