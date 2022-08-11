Полузащитник Аталанты Алексей Миранчук продолжит карьеру в Торино, сообщает Николо Скира на своей странице в социальной сети Твиттер.

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По информации журналиста, туринцы арендуют игрока на год. В соглашении также прописана опция выкупа россиянина за 12 млн евро. 26-летний хавбек уже покинул расположение клуба – сегодня он должен пройти медосмотр и подписать контракт с "быками".

Напомним, конкурент Руслана Малиновского перебрался в Аталанту в сентябре 2020 года из московского Локомотива за 14,5 млн евро. В прошлом сезоне провел за "бергамасков" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. С момента переезда в Италию Миранчук подешевел почти в два раза – сейчас Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро против 18 млн в 2020-м.

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