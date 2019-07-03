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Аталанта не відмовилась від трансферу Маліновського

3 липня 14:12 2356 Читать на русском
Аталанта не відмовилась від трансферу Маліновського
Руслан Маліновський / Генк

Український хавбек Руслан Маліновський все ще може перебратись до Італії.

Аталанта не відмовляється від переходу українського хавбека Руслана Маліновського, а головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні вже дав свою згоду на трансфер.

Маліновський повинен стати найбільшим трансфером Генка за всю історію, – спортивний директор клубу

Щоправда, пропозиція "Богів" ніколи не перевищувала 15 мільйонів євро, хоча Генк хоче за українця 20 мільйонів. Проте, з плином часу фінансові апетити бельгійців можуть зменшитись, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, раніше "Футбол 24" повідомляв, що трансфер Маліновського в Сампдорію зірвався.

До слова, у минулому сезоні в активі українського хавбека 51 матч за Генк в усіх турнірах, де Маліновський забив 16 голів та віддав 16 результативних передач.

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Теги
Трансфери Італія Українці за кордоном Генк Генк Бельгія Трансфери Чемпіонату Італії Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта
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