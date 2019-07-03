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Трансфер Маліновського у Сампдорію зірвався

3 липня 12:59 6434 Читать на русском
Трансфер Маліновського у Сампдорію зірвався
Руслан Маліновський / фото: ФК Генк

Український хавбек Руслан Маліновський не перейде у італійську Сампдорію.

Як стало відомо "Футбол 24" з власних джерел, трансфер Маліновського в Сампдорію не відбудеться. Сторони не змогли досягти згоди у переговорах.

Маліновський повинен стати найбільшим трансфером Генка за всю історію, – спортивний директор клубу

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравець збірної України близький до переходу в Аталанту, але згодом фаворитом у боротьбі за Маліновського стала Сампдорія.

До слова, у минулому сезоні в активі українського хавбека 51 матч за Генк в усіх турнірах, де Маліновський забив 16 голів та віддав 16 результативних передач.

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Теги
Трансфери Італія Українці за кордоном Генк Генк Трансфери Чемпіонату Італії Руслан Маліновський Руслан Маліновський Сампдорія Сампдорія
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