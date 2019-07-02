Маліновський повинен стати найбільшим трансфером Генка за всю історію, – спортивний директор клубу

Спортивний директор Генка Дімітрі де Конде розповів, за яких умов Руслан Маліновський може покинути клуб.

"Я відчуваю, що Маліновський хоче перейти в топ- чемпіонат Європи. З огляду на його вік, це зрозуміло. Ми хочемо внести свій вклад в цю історію. За умови, що надійде належна пропозиція.

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Якщо такої пропозиції не надійде, ми будемо наполягати на тому, щоб він залишився в Генку. Повинна бути взаємна повага. У мене склалося враження, що Руслан зрозумів це. Непорозуміння, які виникли протягом останніх тижнів, вдалося владнати.

До нього є серйозний інтерес. З огляду на вміння Маліновського, він повинен стати нашим найбільшим трансфером за всю історію", – цитує де Конде Voetbalkrant.

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