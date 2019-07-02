toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Маліновський повинен стати найбільшим трансфером Генка за всю історію, – спортивний директор клубу

2 липня 18:14 1720 Читать на русском
Маліновський повинен стати найбільшим трансфером Генка за всю історію, – спортивний директор клубу
Руслан Маліновський / FOTO: BELGA

Спортивний директор Генка Дімітрі де Конде розповів, за яких умов Руслан Маліновський може покинути клуб.

"Я відчуваю, що Маліновський хоче перейти в топ- чемпіонат Європи. З огляду на його вік, це зрозуміло. Ми хочемо внести свій вклад в цю історію. За умови, що надійде належна пропозиція.

Маліновський після переходу в Сампдорію принесе Генку солідну суму – більше платили тільки за трьох українців

Якщо такої пропозиції не надійде, ми будемо наполягати на тому, щоб він залишився в Генку. Повинна бути взаємна повага. У мене склалося враження, що Руслан зрозумів це. Непорозуміння, які виникли протягом останніх тижнів, вдалося владнати.

До нього є серйозний інтерес. З огляду на вміння Маліновського, він повинен стати нашим найбільшим трансфером за всю історію", – цитує де Конде Voetbalkrant.

Від Заварова до Шахова: всі українці, які потрапляли у клуби Серії А

blog_ava
Шахтар – Юрдінген: Бланко Лещук затьмарює чемпіона світу, кепський матч проти команди з 3-го дивізіону
14:52
3394
Теги
Українці за кордоном Генк Генк Бельгія Руслан Маліновський Руслан Маліновський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
35
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук