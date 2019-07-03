Аталанта не отказалась от трансфера Малиновского

Украинский хавбек Руслан Малиновский все еще может перебраться в Италию.

Аталанта не отказывается от перехода украинского хавбека Руслана Малиновского, а главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини уже дал свое согласие на трансфер.

Малиновский должен стать самым большим трансфером Генка за всю историю, – спортивный директор клуба

Правда, предложение "Богов" никогда не превышало 15 миллионов евро, хотя Генк хочет за украинца 20 миллионов. Однако, с течением времени финансовые аппетиты бельгийцев могут уменьшиться, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее "Футбол 24" сообщал, что трансфер Малиновского в Сампдорию сорвался.

К слову, в прошлом сезоне в активе украинского хавбека 51 матч за Генк во всех турнирах, где Малиновский забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

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