В рамках другого півфінального поєдинку між Ювентусом та Інтером голів не забивали, однак туринцям і цього було достатньо для проходу в фінал.

Перший матч за фінал Кубка Італії Інтер провалив, зазнавши домашньої поразки від Ювентуса з рахунком 1:2. У порівнянні з тим поєдинком, Антоніо Конте провів аж три заміни – Відаля змінив Еріксен, замість Санчеса у пару до Лаутаро повернувся Лукаку, а Хакімі змінив Дарміана у якості правого латераля – Маттео ж перейшов вліво, залишивши на банці Янга. Андреа Пірло, своєю чергою, замінив Маккені на Бернардескі та вивів у основу Даніло.

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Перший тайм зустрічі виявився доволі нудним. Ювентус володів м'ячем 62% ігрового часу, але до останніх хвилин не створив нічого. Взагалі нічого. Інтер же проводив швидкі атаки, але за одним і тим же сценарієм – Хакімі проривався по флангу і або прострілював, або заробляв стандарти. До самої перерви "нерадзуррі" мали всього один незаблокований удар по воротах, однак він пройшов метрів з 26-ти точно в руки Буффону. Плюс, був дальній удар в небо з відскоку – в обох випадках стріляв Брозовіч.

Щоправда, у гостей було кілька потенційно гольових ситуацій. Так, на 10-й хвилині відскок від прострілу Хакімі в метрах десяти від воріт спіймав Мартінес – втім, Лаутаро не зміг влучити по м'ячу. На 26-й Ашраф заробив стандарт на куті карного майданчика, а Еріксен виконав з нього подачу – Лукаку замикав животом, але сфера промайнула повз дальню стійку. Крім того, можна згадати епізод на 32-й хвилині, коли Еріксену дали пробити з лінії штрафного – його удар накрили, а добивання від Мартінеса було вкрай невдалим. І його теж заблокували.

Юве несподівано прокинувся перед перервою, організувавши кілька атак за участі Кулусевскі та Роналду. Кріштіану завдав трьох ударів з меж карного майданчика – два заблокували захисники, але один пройшов з лівого краю під ближню стійку. Португалець намагався протиснути м'яч поміж ніг Хандановічу, але Самір встиг зімкнутись, врятувавши Інтер. Зрештою, відпочивати футболісти пішли за нулів на табло.

Другий тайм стартував у тому ж руслі. За перші двадцять хвилин команди провели всього по одному реально гольовому моменту – Хакімі на 53-й хвилині вистрілив над дев'яткою з правого краю штрафного, а Роналду завершив контрвипад туринців дальнім ударом повз ближній кут. Крім того, був один випадковий напівмомент – це Лаутаро внаслідок вдалого відскоку міг виходити віч-на-віч з Буффоном, але не встиг до м'яча.

В середині другого тайму активність Інтера біля чужих воріт несподівано впала, а Ювентус так же несподівано прокинувся, створивши низку гольових моментів! Так, на 64-й хвилині Роналду отримав передачу на лівий край штрафного та вистрілив у ближній кут – Хандановіч парирував. На 70-й Кріштіану на дриблінгу промайнув повз Бареллу та де Врея у карний майданчик, після чого потужно пробив – Хандановіч знову врятував!

Ще кращу можливість відкрити рахунок змарнував Кулусевскі, який на 75-й прорвався аж до правого краю воротарського, опинившись прямо перед голкіпером – Деян пробив йому у груди! "Нерадзуррі" за весь цей час огризнулися тільки ударом Хакімі на 80-й з гострого кута у зовнішній бік сітки.

В ендшпілі першого тайму Інтер прогнозовано ліз уперед, багато прострілював у штрафний і намагався заробити якийсь стандарт. Всі ці спроби лише на 85-й хвилини вилились у гольову ситуацію – Лукаку зачепився за подачу з кутового й скинув м'яч під удар Сенсі, однак його постріл в дальній кут встигли накрити. Ювентус намагався покарати суперника за активність, вилітаючи у контратаки, але жодна з них гостротою не завершилась.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Таким чином, Ювентус за сумою двох матчів виходить у фінал Кубка Італії, де зустрінеться із переможцем пари Аталанта – Наполі.

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