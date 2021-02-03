В рамках першого півфінального поєдинку Кубка Італії між Наполі та Аталантою вболівальники не побачили ні голів, ні українців.

Наполі під керівництвом Ріно Гаттузо перетворився на досвідченого кубкового бійця, ставши тріумфатором минулорічного Копа Італія. Два тижні тому неаполітанці поступилися Ювентусу в битві за Суперкубок, але там команда була дуже близькою до овертаймів. Поточний розіграш Кубка також класно давався партенопейцям – вони вийшли у півфінал, в якому у суперники випала Аталанта. Перший матч мав пройти у Неаполі. Враховуючи специфіку бергамасків, тренерський штаб Наполі вирішив перейти на схему 3-4-3.

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Футболістам Аталанти, в першу чергу, необхідно було реабілітуватись за домашнє фіаско проти Лаціо. Коваленка у цю справу не впрягали – він навіть не потрапив у заявку. Маліновський також не потрапив у старт, залишившись на банці разом Міранчуком, Ілічічем та Пашалічем.

На старті зустрічі агресивніше виглядали саме господарі. Так, до 8-ї хвилини вони провели кілька непоганих атак і мали два удари метрів з 20-ти у виконанні Інсіньє, однак лишень один з них був небезпечним – Голліні довелося летіти в лівий нижній кут, щоб парирувати. Аталанта прокинулась на 11-й, заробивши штрафний – Муріель несподівано закрутив м'яч у дев'ятку, однак Оспіна перевів його над поперечкою. Після цього матч хвилин на десять звалився до гри на зустрічних курсах, але без реальних моментів (були тільки неточні дальні удари Інсіньє та Сапати).

Аталанта серйозно додала в активності в другій половині тайму, змарнувавши мінімум чотири гольові нагоди. Так, на 22-й хвилині Оспіна врятував при виході Пессіни практично сам на сам, на 30-й Толоі увірвався в карний майданчик після стінки з Пессіною та пробив повз праву стійку, а на 35-й та 38-й з мінімальних дистанцій у небо стріляли Сапата та Муріель. Наполі намагався відповідати, але до моменту справа дійшла лише перед перервою – це Демме отримав простріл у штрафний, красиво розвернувся та пробив у дальній нижній кут. Від пропущеного голу бергамасків врятував рикошет. Зрештою, на перерву команди пішли за нулів на табло.

На старті другого тайму Аталанта могла відкривати рахунок внаслідок виходу Муріеля віч-на-віч. Луїс не зміг переграти Оспіну. Здавалося, що в такому темпі бергамаски скоро дотиснуть Наполі, але господарі доволі швидко відвели м'яч від власних воріт – на 50-х хвилинах гра заспокоїлась.

До 60-х команди не створили нічого цікавішого за постріл Інсіньє з середньої дистанції в руки Голліні та заблокований удар Госенса з лінії штрафного. Втім, не можна було сказати, що на полі нудно, адже футболісти розважали глядачів фінтами Зідана та обіграшами кількох суперників на дриблінгу.

В середині другого тайму Аталанта та Наполі розмінялися низкою непоганих моментів. Так, на 62-й хвилині Сапата пробивав головою після подачі з кутового – Оспіна спіймав м'яч у стрибку. Ріно Гаттузо відповів потрійною заміною, випустивши на поле Ельмаса, Петанью та Зєлінскі, а Інсіньє на 68-й хвилині непогано пробив зі стандарту – над поперечкою! Ще за дві хвилини у штрафний увірвався Лосано, однак його удар заблокував Толоі. Після цього епізоду заміни провів Джан П'єро Гасперіні, який освіжив атаку Пашалічем та Ілічічем.

Вплив балканців на гру відчувався, але не настільки сильно, як очікувалось. Аталанта продовжувала володіти ініціативою, однак реальних моментів у бергамасків не виникало – можна згадати хіба що удар Госенса головою після подачі з лівого флангу, який пройшов у кількох метрах від ближньої стійки.

Не дуже допоміг у загостренні і вихід Ламмерса на 80-й хвилині. У Наполі ж атакувальна гра зовсім розлагодилась, але розплати за це не приходило. Аталанті не вдавалося підняти темп і притиснути суперника.

Великі надії на голи покладалися на ендшпіль поєдинку. Команди дійсно зробили спробу вирвати перемогу: на 85-й хвилині Кулібалі виграв верхову боротьбу й замкнув подачу з кутового, а на 89-й Ілічіч зі штрафного закручував м'яч у дальню дев'ятку – в обох випадках вийшло дуже неточно. Гру бергамасків міг би загострити вихід Маліновського, однак українець так і не вийшов на поле. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, доля другого фіналіста Кубка Італії буде вирішена у матчі-відповіді в Бергамо, який проведуть 10 лютого.

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