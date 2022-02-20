Бергамський клуб переконаний, що арбітр не мав права скасовувати гол Руслана Маліновського у другому таймі.

Скасований гол Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта – 1:0

На офіційному сайті Аталанти опублікували окремий скріншот з "легальним" положенням українця під час гольової атаки. "Судіть самі", – короткий коментар фото. Виконавчий директор клубу Роберто Спаньйоло зробив схожу публікацію в Instagram і написав: "Це для тих, хто не зрозумів".

Зауважимо, що арбітри навряд мали претензії до самого Маліновського. Ймовірніше, вони звернули увагу на Хатебура, який заліз у офсайд і відволікав захисників Фіорентини, але м'яча не торкався.

"Смерть пасивного офсайда". У Маліновського вкрали ефектний гол – Аталанта беззубо програла Фіорентині