Аталанта лютує через "вкрадений" гол Маліновського і наводить докази помилки судді
Аталанта вважає несправедливою поразку від Фіорентини (0:1) у 26 турі Серії А.
Бергамський клуб переконаний, що арбітр не мав права скасовувати гол Руслана Маліновського у другому таймі.
Скасований гол Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта – 1:0
На офіційному сайті Аталанти опублікували окремий скріншот з "легальним" положенням українця під час гольової атаки. "Судіть самі", – короткий коментар фото. Виконавчий директор клубу Роберто Спаньйоло зробив схожу публікацію в Instagram і написав: "Це для тих, хто не зрозумів".
Зауважимо, що арбітри навряд мали претензії до самого Маліновського. Ймовірніше, вони звернули увагу на Хатебура, який заліз у офсайд і відволікав захисників Фіорентини, але м'яча не торкався.
"Смерть пасивного офсайда". У Маліновського вкрали ефектний гол – Аталанта беззубо програла Фіорентині